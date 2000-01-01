Савицкий Иван Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савицкий Моисей Иосифович
Мать: Савицкая Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Игорь
Мать ребёнка: Савицкая Татьяна
г. Красный Луч Ворошиловградской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савицкая Татьяна
Смерть
Неизвестно
г. Красный Луч Ворошиловградской области