Савицкий Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкий Иван Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савицкий Моисей Иосифович

Мать: Савицкая Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Игорь

Мать ребёнка: Савицкая Татьяна

г. Красный Луч Ворошиловградской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Татьяна

Смерть
Неизвестно
г. Красный Луч Ворошиловградской области
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