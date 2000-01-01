Савицкая Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавицкая Степанида

Савицкая Степанида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Савицкий Моисей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Савицкий Моисей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Моисей Иосифович

Смерть
Неизвестно
г. Красный Луч Ворошиловградской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close