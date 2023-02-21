Ребеко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребеко Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1950

Дочь: Леонова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребеко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребеко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребеко Анастасия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
г. Костомукша Республика Карелия РФ
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