Ребеко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1950
Дочь: Леонова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребеко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребеко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ребеко Анастасия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Костомукша Республика Карелия РФ