Миляева (Попова) Светлана Викторона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляева (Попова) Светлана Викторона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1984

Отец: Попов Виктор Григорьевич

Мать: Попова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.2005

Сын: Миляев Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.12.2008

Дочь: Миляева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
16.06.2022

Сын: Миляев Макар Сергеевич

Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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