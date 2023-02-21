Миляева (Попова) Светлана Викторона
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1984
Рождение ребёнка
20.04.2005
Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.12.2008
Дочь: Миляева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
16.06.2022
Отец ребёнка: Миляев Сергей Вячеславович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область