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Миляева Анастасия Сергеевна
Миляева Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2008
Пол
Женский
Отец
Миляев Сергей Вячеславович
1983 г.р.
Мать
Миляева (Попова) Светлана Викторона
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2008
Отец:
Миляев Сергей Вячеславович
Мать:
Миляева Светлана Викторона
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