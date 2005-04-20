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Миляев Евгений Сергеевич
Миляев Евгений Сергеевич
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Место рождения
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
Дата рождения
20.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Миляев Сергей Вячеславович
1983 г.р.
Мать
Миляева (Попова) Светлана Викторона
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2005
Отец:
Миляев Сергей Вячеславович
Мать:
Миляева Светлана Викторона
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
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