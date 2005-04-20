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Миляев Евгений Сергеевич

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

20.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2005

Отец: Миляев Сергей Вячеславович

Мать: Миляева Светлана Викторона

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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