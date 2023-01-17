Миляев Сергей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения27.02.1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1983
Рождение ребёнка
20.04.2005
Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.12.2008
Дочь: Миляева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона
Рождение ребёнка
16.06.2022
Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область