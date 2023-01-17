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Миляев Сергей Вячеславович

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

27.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1983

Отец: Миляев Вячеслав Андреевич

Мать: Миляева Наталья Владимировна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.04.2005

Сын: Миляев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.12.2008

Дочь: Миляева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона

Рождение ребёнка
16.06.2022

Сын: Миляев Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Миляева Светлана Викторона

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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