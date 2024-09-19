Черноскулова Гликерия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти23.01.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскулов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Минина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Горшкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Черноскулов Логин Васильевич
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Рождение ребёнка
24.03.1822
Сын: Черноскулов Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович
Смерть
23.01.1835