Черноскулова Гликерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскулова Гликерия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

23.01.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскулов Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскулов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Минина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Горшкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Черноскулов Логин Васильевич

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Сын: Черноскулов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Черноскулов Василий Федотович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
23.01.1835
Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

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