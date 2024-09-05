Черноскулов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскулов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Минина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Горшкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Черноскулов Логин Васильевич
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1822
Сын: Черноскулов Гаврил Васильевич
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Бракосочетание
18.04.1835
Смерть
Неизвестно