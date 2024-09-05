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Черноскулов Василий Федотович

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1800 г.р.
1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Черноскулов Федот Иванович

Мать: Черноскулова Параскева Тихоновна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскулова Гликерия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскулов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Минина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Горшкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Черноскулов Логин Васильевич

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Сын: Черноскулов Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
18.04.1835

Жена: Черноскулова Параскева Артамоновна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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