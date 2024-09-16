Горшкова (Черноскулова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Черноскулова) Мария Васильевна

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Черноскулов Василий Федотович

Мать: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Ефим Максимович

Рождение ребёнка
26.09.1837

Дочь: (Горшкова) Евфросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.08.1839

Дочь: (Горшкова) Серафима Ефимовна

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гуляева (Горшкова) Феодора Ефимовна

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Горшков Фотий Ефимович

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.02.1848

Дочь: (Гуляева) Мариамна Ефимовна

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Горшков Даниил Ефимович

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.01.1853

Дочь: (Горшкова) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Горшков Павел Ефимович

Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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