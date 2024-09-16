Горшкова (Черноскулова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1837
Дочь: (Горшкова) Евфросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1839
Дочь: (Горшкова) Серафима Ефимовна
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гуляева (Горшкова) Феодора Ефимовна
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
10.08.1845
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
20.02.1848
Дочь: (Гуляева) Мариамна Ефимовна
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
16.01.1853
Дочь: (Горшкова) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Рождение ребёнка
16.01.1853
Отец ребёнка: Горшков Ефим Максимович
Смерть
Неизвестно