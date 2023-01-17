село Большое Кабанье, село Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Большое Кабанье

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9152Кабаны (Кабанское), сел.при оз. Большекабанском.3060239699763Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Батуринская волость
1877. Кабанское (Кабаны), село бывшее государственное, при озере Кабанском, дворов 303, жителей 1706, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
97762Большое Кабаньесело55°48'00"63°32'00"N-41-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Батуринский сельсовет
37638405103с Большое Кабаньесело
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