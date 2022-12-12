деревня Колесниково, деревня Колесниково, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Колесниково

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9169Колесникова (Дворянская), дер.при оз. Дворянском.3845126323356
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Батуринская волость
1878. Колесникова (Дворянская), деревня бывшая государственная, при озере Дворянском, дворов 148, жителей 862, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
97784Колесниководеревня55°46'00"63°48'00"N-41-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Батуринский сельсовет
37638405116д Колесниководеревня
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