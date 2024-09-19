Пяткова Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пяткова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пятков Николай Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1832
Сын: Пятков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Пятков Николай Осипович
Смерть
Неизвестно