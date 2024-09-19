Пяткова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяткова Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пяткова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пятков Николай Осипович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятков Николай Осипович

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Пятков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Пятков Николай Осипович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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