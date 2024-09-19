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Пятков Николай Осипович

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пяткова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пяткова Агафья Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пяткова Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Пятков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Пяткова Агафья Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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