Пятков Николай Осипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пяткова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пяткова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пяткова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
20.11.1832
Сын: Пятков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Пяткова Агафья Федоровна
Смерть
Неизвестно