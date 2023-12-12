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Четверкин Глеб Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1845

Отец: Четверкин Алексей Титов

Мать: Четверкина Татьяна Игнатьева

Бракосочетание
08.11.1863

Жена: Четверкина Зиновия Диева

Петровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1864

Сын: Четверкин Аверьян Глебов

Мать ребёнка: Четверкина Зиновия Диева

Петровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Четверкин Евсей Глебов

Мать ребёнка: Четверкина Параскева Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверкин Ермолай Глебов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверкина Параскева Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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