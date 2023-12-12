Четверкин Глеб Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1845
Бракосочетание
08.11.1863
Жена: Четверкина Зиновия Диева
Рождение ребёнка
12.10.1864
Мать ребёнка: Четверкина Зиновия Диева
Рождение ребёнка
20.06.1869
Мать ребёнка: Четверкина Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно