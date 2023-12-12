Четверкина Татьяна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкина Татьяна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Четверкин Алексей Титов

Рождение ребёнка
09.09.1835

Сын: Четверкин Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов

Рождение ребёнка
07.08.1837

Дочь: Четверкина Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов

Рождение ребёнка
24.02.1843

Сын: Четверкин Перфил Алексеев

Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов

Рождение ребёнка
21.07.1845

Сын: Четверкин Глеб Алексеев

Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов

Смерть
До 1849
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