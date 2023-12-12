Четверкина Татьяна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
09.09.1835
Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов
Рождение ребёнка
07.08.1837
Дочь: Четверкина Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов
Рождение ребёнка
24.02.1843
Сын: Четверкин Перфил Алексеев
Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов
Рождение ребёнка
21.07.1845
Отец ребёнка: Четверкин Алексей Титов
Смерть
До 1849