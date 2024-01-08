Четверкин Ермолай Глебов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкин Ермолай Глебов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверкин Глеб Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Четверкин Федор Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверкин Алексей Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверкина Мария Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверкин Иван Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терновская Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверкина Пелагея Мартынова

Смерть
Неизвестно
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