Четверкин Ермолай Глебов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверкин Глеб Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1915
Мать ребёнка: не указана
Петровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверкин Алексей Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверкина Мария Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терновская Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно