село Баклановка, село Баклановка, Абдулинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Баклановка

Абдулинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
907Баклановка, с. каз.при рч. Кандызе.642885422419Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Баклановская волость
391. Баклановское, село бывшее государственное, при речках Кандызе и Шалте, дворов 141, жителей 1125, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Абдулинский район
72558Баклановкасело53°58'с.ш.53°16'в.д.N-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Абдулинский
53704000321с Баклановкасело
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