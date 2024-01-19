Сазонова Надежда Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939
Рождение ребёнка
13.07.1958
Сын: Сазонов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1960
Дочь: Мухамедшина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1964
Сын: Сазонов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Сазонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович
Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно