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Сазонова Надежда Тимофеевна

Место рождения

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область

Дата рождения

29.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939

Отец: Попов Тимофей Васильевич

Мать: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
13.07.1958

Сын: Сазонов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1960

Дочь: Мухамедшина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
23.04.1964

Сын: Сазонов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Сазонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Иванович

Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Николай Иванович

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