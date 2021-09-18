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Сазонов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1937

Дата смерти

18.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1937

Отец: Сазонов Иван

Мать: Сазонова Любовь

Рождение ребёнка
13.07.1958

Сын: Сазонов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.10.1960

Дочь: Мухамедшина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
23.04.1964

Сын: Сазонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Сазонов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна

Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Надежда Тимофеевна

Смерть
18.09.2021
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