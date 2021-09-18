Сазонов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1937
Дата смерти18.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1937
Отец: Сазонов Иван
Мать: Сазонова Любовь
Рождение ребёнка
13.07.1958
Сын: Сазонов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.10.1960
Дочь: Мухамедшина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.04.1964
Сын: Сазонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Сазонов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сазонова Надежда Тимофеевна
Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2021