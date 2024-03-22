Мухамедшина (Сазонова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедшина (Сазонова) Валентина Николаевна

Место рождения

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: Сазонов Николай Иванович

Мать: Сазонова Надежда Тимофеевна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
30.03.1980

Дочь: Реброва Нелля Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений

Рождение ребёнка
01.04.1981

Дочь: Шевчук Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухамедшина Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедшин Евгений

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