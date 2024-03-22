Мухамедшина (Сазонова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
Рождение ребёнка
30.03.1980
Дочь: Реброва Нелля Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений
Рождение ребёнка
01.04.1981
Дочь: Шевчук Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухамедшина Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухамедшин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухамедшин Евгений