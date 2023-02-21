Попов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1898
Дата смерти20.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1898
Отец: Попов Василий
Мать: Попова 1
Рождение ребёнка
11.01.1927
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Головко Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1931
Дочь: Кабакова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1933
Дочь: Белецкая Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1937
Дочь: Казацкая Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
29.04.1939
Дочь: Сазонова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1944
Дочь: Триандафилиди Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1947
Дочь: Зитева Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1949
Дочь: Кобыляцкая Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна
Смерть
20.08.1971