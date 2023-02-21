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Попов Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1898

Дата смерти

20.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1898

Отец: Попов Василий

Мать: Попова 1

Рождение ребёнка
11.01.1927

Сын: Попов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Попов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Головко Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
05.01.1931

Дочь: Кабакова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
09.10.1933

Дочь: Белецкая Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
14.09.1937

Дочь: Казацкая Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
29.04.1939

Дочь: Сазонова Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
20.12.1944

Дочь: Триандафилиди Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
03.02.1947

Дочь: Зитева Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
23.02.1949

Дочь: Кобыляцкая Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Смерть
20.08.1971
Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область