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Сазонов Василий Николаевич

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Место рождения

Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область

Дата рождения

14.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1972

Отец: Сазонов Николай Иванович

Мать: Сазонова Надежда Тимофеевна

Жибек Жолы, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
07.07.1994

Дочь: Гуменюк Ангелина Васильевна

Мать ребёнка: Сазонова Инна

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
26.04.2002

Сын: Сазонов Денис Васильевич

Мать ребёнка: Сазонова Инна

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Сазонова Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сазонова Инна

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