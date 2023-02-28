Сазонов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1972
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1972
Рождение ребёнка
07.07.1994
Дочь: Гуменюк Ангелина Васильевна
Мать ребёнка: Сазонова Инна
Рождение ребёнка
26.04.2002
Мать ребёнка: Сазонова Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Сазонова Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сазонова Инна