Сазонова (Слепцова) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Слепцова) Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1994

Дочь: Гуменюк Ангелина Васильевна

Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
24.02.1997

Сын: Сазонов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.2002

Сын: Сазонов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.02.2013

Сын: Сазонов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Василий Николаевич

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