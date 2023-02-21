Сазонова (Слепцова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1994
Дочь: Гуменюк Ангелина Васильевна
Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1997
Сын: Сазонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.2002
Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.2013
Сын: Сазонов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сазонов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно