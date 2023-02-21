Сазонов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1958
Рождение ребёнка
07.07.1980
Дочь: Канатьева Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Сазонова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2 Анатольевна
Мать ребёнка: Сазонова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова 1
Смерть
Неизвестно