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Сазонов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1958

Отец: Сазонов Николай Иванович

Мать: Сазонова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.07.1980

Дочь: Канатьева Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Сазонова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2 Анатольевна

Мать ребёнка: Сазонова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова 1

Смерть
Неизвестно
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