Добротворская (Казанская) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворская (Казанская) Ольга Андреевна

Место рождения

г. Переславль Владимирской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Казанский Андрей Павлович

Мать: Казанская Екатерина Михайловна

г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
После 1855

Дочь: Знаменская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Добротворский Иван

Рождение ребёнка
1859

Сын: Добротворский Петр Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван

село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Добротворский Павел Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван

г.Тобольск
Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Добротворский Василий Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван

с. Вески, Переславский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Добротворский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван

с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Добротворский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван

с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротворский Иван

Смерть
Неизвестно
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