Добротворская (Казанская) Ольга Андреевна
Место рожденияг. Переславль Владимирской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
После 1855
Дочь: Знаменская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Добротворский Иван
Рождение ребёнка
1859
Сын: Добротворский Петр Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван
село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Добротворский Павел Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван
г.Тобольск
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Добротворский Василий Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван
с. Вески, Переславский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1892
Сын: Добротворский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван
с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Добротворский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван
с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добротворский Иван
Смерть
Неизвестно