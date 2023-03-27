Добротворский Петр Иванович
Место рождениясело Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Дата рождения1859
Дата смерти06.02.1911
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Добротворский Иван
село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ишимский уезд, с. Аромашевское, Покровская церковь, священник, настоятель
Смерть
06.02.1911
Село Аромашевское, Ишимский уезд, Тобольской губерни