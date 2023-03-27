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Добротворский Петр Иванович

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Место рождения

село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

06.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Добротворский Иван

Мать: Добротворская Ольга Андреевна

село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ишимский уезд, с. Аромашевское, Покровская церковь, священник, настоятель
Смерть
06.02.1911
Село Аромашевское, Ишимский уезд, Тобольской губерни
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