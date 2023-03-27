Добротворский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1855

Дочь: Знаменская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Добротворский Петр Иванович

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Добротворский Павел Иванович

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

г.Тобольск
Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Добротворский Василий Иванович

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

с. Вески, Переславский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Добротворский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Добротворский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна

с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добротворская Ольга Андреевна

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