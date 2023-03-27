Добротворский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1855
Дочь: Знаменская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Добротворский Петр Иванович
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
село Чумашеское (Чумашки), Тюкалинский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Добротворский Павел Иванович
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
г.Тобольск
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Добротворский Василий Иванович
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
с. Вески, Переславский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1892
Сын: Добротворский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Добротворский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Добротворская Ольга Андреевна
с. Ризоватово, Починковский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно