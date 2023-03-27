Добротворский Павел Иванович
Место рожденияг.Тобольск
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти26.09.1915
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Добротворский Иван
г.Тобольск
Работа или профессия
С 07.09.1882 по 1898
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Туринский округ, слобода Туринская, Архангельская церковь
Диакон на должности псаломщика | с 29.09.1885 Диакон на должности псаломщика
Рождение ребёнка
01.05.1889
Сын: Добротворский Виктор Павлович
Мать ребёнка: Добротворская Александра
г.Шадринск Курганской области
Рождение ребёнка
После 1889
Дочь: Полухина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Добротворская Александра
Работа или профессия
С 1898 по ?.02.1900
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Туринский округ, слобода Туринская, Архангельская церковь
Священник
Работа или профессия
С ?.02.1900 по ?.06.1900
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ишимский уезд, с. Смирновское, Покровская церковь
Священник
Работа или профессия
С ?.06.1900 по 1908
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ялуторовский округ, с. Терсюковское, Екатерининская церковь
Священник (2-й священник, переведен на место по прошению) | Законоучитель церковных школ в д.Пертнягиной и д.Пушняковой
Награда
1903
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ялуторовский округ, с. Терсюковское, Екатерининская церковь
Архипасторское благословение и благодарность (усердно и с пользой потрудившемуся в 1 учебном год для блага ц??рковных школ")
Награда
29.12.1907
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Ялуторовский округ, с. Терсюковское, Екатерининская церковь
Архипасторское благословение и благодарность ("усердному труженику на благо церкви")
Работа или профессия
С 1908 по 26.09.1915
Тобольская и Сибирская епархия, Тобольская губ., Курганский уезд, с.Камышевское, Васильевская церковь
Священник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добротворская Александра
Смерть
26.09.1915
г.Курган, Тобольская губерня
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Приходское кладбище г.Шадринск