Добротворский Виктор Павлович
Место рожденияг.Шадринск Курганской области
Дата рождения01.05.1889
Дата смерти29.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1889
г.Шадринск Курганской области
Работа или профессия
Неизвестно
Село Вознесенское Шадринского Уезда
Священник, Отец Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Регент (руководитель церковного хора)
Смерть
29.09.1949
г.Свердловск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Михайловское кладбище г.Свердловск