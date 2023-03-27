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Добротворский Виктор Павлович

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Место рождения

г.Шадринск Курганской области

Дата рождения

01.05.1889

Дата смерти

29.09.1949

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

После 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1889

Отец: Добротворский Павел Иванович

Мать: Добротворская Александра

г.Шадринск Курганской области
Работа или профессия
Неизвестно
Село Вознесенское Шадринского Уезда
Священник, Отец Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Регент (руководитель церковного хора)
Смерть
29.09.1949
г.Свердловск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Михайловское кладбище г.Свердловск
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