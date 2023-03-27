Казанская (Флоринская) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1879
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Флоринский Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1828
Сын: Казанский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Добротворская Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Покровская Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1836
Сын: Казанский Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Переборова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович
г. Переславль Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879