Казанская (Флоринская) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Флоринская) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Флоринский Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
30.03.1828

Сын: Казанский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Добротворская Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Покровская Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Казанский Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

г. Переславль Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Переборова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Казанский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Казанский Андрей Павлович

г. Переславль Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Андрей Павлович

Смерть
1879
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