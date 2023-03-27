Казанский Василий Андреевич
Место рожденияг. Переславль Владимирской губернии
Дата рождения30.03.1828
Дата смерти24.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1828
г. Переславль Владимирской губернии
Образование
1850
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил ВДС по I разряду
Работа или профессия
1853
с. Большие Всегодичи Ковровского уезда Владимирской губернии
Священник Успенской церкви с. Большие Всегодичи, протоиерей в с. Большие Всегодичи Ковровского у.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Казанский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1860
Сын: Казанский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1862
Сын: Казанский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1866
Сын: Казанский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1869
Сын: Казанский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
16.01.1871
Дочь: Быстровзорова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
1893
Протоиерей, За штатом
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
г. Переславль Владимирской губернии
Переславское духовное училище
Смерть
24.10.1903
с.Большие Всегодичи, Ковровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Успенская церквь, с. Большие Всегодичи, Ковровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя