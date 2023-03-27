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Казанский Василий Андреевич

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Место рождения

г. Переславль Владимирской губернии

Дата рождения

30.03.1828

Дата смерти

24.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1828

Отец: Казанский Андрей Павлович

Мать: Казанская Екатерина Михайловна

г. Переславль Владимирской губернии
Образование
1850
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил ВДС по I разряду
Работа или профессия
1853
с. Большие Всегодичи Ковровского уезда Владимирской губернии
Священник Успенской церкви с. Большие Всегодичи, протоиерей в с. Большие Всегодичи Ковровского у.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Казанский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1860

Сын: Казанский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1862

Сын: Казанский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1866

Сын: Казанский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1869

Сын: Казанский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
16.01.1871

Дочь: Быстровзорова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
1893
Протоиерей, За штатом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Трифена Викторовна

Образование
Неизвестно
г. Переславль Владимирской губернии
Переславское духовное училище
Смерть
24.10.1903
с.Большие Всегодичи, Ковровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Успенская церквь, с. Большие Всегодичи, Ковровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
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