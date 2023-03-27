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(Казанская) Мария Васильевна
(Казанская) Мария Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Казанский Василий Андреевич
1828 г.р.
Мать
Казанская (Тихонравова) Трифена Викторовна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Казанский Василий Андреевич
Мать:
Казанская Трифена Викторовна
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