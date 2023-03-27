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(Казанская) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Казанский Василий Андреевич

Мать: Казанская Трифена Викторовна