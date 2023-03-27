Казанский Виктор Васильевич
Место рожденияBol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Дата рождения1866
Дата смерти01.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик в с. Табарово Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
01.08.1910
Похороны
Неизвестно
Vladimir, Gorod Vladimir, Vladimir Oblast, Russia