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Казанский Виктор Васильевич

Место рождения

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia

Дата рождения

1866

Дата смерти

01.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Казанский Василий Андреевич

Мать: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик в с. Табарово Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
01.08.1910
Похороны
Неизвестно
Vladimir, Gorod Vladimir, Vladimir Oblast, Russia
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