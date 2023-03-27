Казанский Фёдор Васильевич
Место рожденияBol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Дата рождения1862
Дата смерти07.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
настоятелем Никольской церкви в пригороде Шуи - с. Мельничное, священник
Похороны
После 07.01.1945
Похоронен в ограде церкви с. Мельничное
Смерть
07.01.1945
Shuya, Gorod Shuya, Ivanovo Oblast, Russia