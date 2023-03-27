Казанский Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанский Фёдор Васильевич

Казанский Фёдор Васильевич

Место рождения

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia

Дата рождения

1862

Дата смерти

07.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Казанский Василий Андреевич

Мать: Казанская Трифена Викторовна

Bol'shiye Vsegodichi, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
настоятелем Никольской церкви в пригороде Шуи - с. Мельничное, священник
Похороны
После 07.01.1945
Похоронен в ограде церкви с. Мельничное
Смерть
07.01.1945
Shuya, Gorod Shuya, Ivanovo Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close