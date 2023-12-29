Круглов Григорий Прокопьев
Место рождения601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Круглов Прокопий Терентьев
Мать: Круглова Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: (Круглова) Соломония Григорьева
Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
27.10.1865
Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
10.10.1868
Сын: Круглов Евфимий Григорьев
Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Круглов Андриан Григорьев
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Круглова) Елена Григорьева
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова