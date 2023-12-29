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Круглов Григорий Прокопьев

Место рождения

601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Круглов Прокопий Терентьев

Мать: Круглова Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: (Круглова) Соломония Григорьева

Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
27.10.1865

Сын: Круглов Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
10.10.1868

Сын: Круглов Евфимий Григорьев

Мать ребёнка: Круглова Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Круглов Андриан Григорьев

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Круглова) Елена Григорьева

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Круглов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

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