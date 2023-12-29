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Круглов Прокопий Терентьев

Место рождения

601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Круглов Григорий Прокопьев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Круглов Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Круглов Лука Прокопьев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Круглова) Вера Прокопьева

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Круглов Емельян Прокопьев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Круглов Иоанн Прокопьев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова

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