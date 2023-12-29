Круглов Прокопий Терентьев
Место рождения601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Круглов Григорий Прокопьев
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Круглова) Вера Прокопьева
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Круглов Емельян Прокопьев
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1864
Мать ребёнка: Круглова Ирина Петрова