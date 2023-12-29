Круглова Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Ксения Михайлова

Круглова Ксения Михайлова

Место рождения

601116 Yuchmer, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1843

Дата смерти

20.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: (Круглова) Соломония Григорьева

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Рождение ребёнка
27.10.1865

Сын: Круглов Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Рождение ребёнка
10.10.1868

Сын: Круглов Евфимий Григорьев

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Смерть
20.10.1868

Мы используем куки для улучшения работы сайта.