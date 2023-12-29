Круглова Ксения Михайлова
Место рождения601116 Yuchmer, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1843
Дата смерти20.10.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: (Круглова) Соломония Григорьева
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
27.10.1865
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
10.10.1868
Сын: Круглов Евфимий Григорьев
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Смерть
20.10.1868