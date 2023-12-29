Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Место рождения

601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

26.10.1866

Дата смерти

12.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1866

Отец: Круглов Григорий Прокопьев

Мать: Круглова Ксения Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
05.10.1888

Муж: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: (Корсакова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Корсаков Иаков Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Корсаков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Кашина (Корсакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: (Корсакова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1900

Сын: Корсаков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1902

Сын: Корсаков Александр Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Смерть
12.12.1939

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