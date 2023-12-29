Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Место рождения601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения26.10.1866
Дата смерти12.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1866
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
05.10.1888
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: (Корсакова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1891
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1893
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Кашина (Корсакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1898
Дочь: (Корсакова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1900
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1902
Сын: Корсаков Александр Васильев
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Смерть
12.12.1939