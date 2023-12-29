Круглова Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Круглов Григорий Прокопьев
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Круглова) Вера Прокопьева
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Круглов Емельян Прокопьев
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев
Рождение ребёнка
01.01.1864
Отец ребёнка: Круглов Прокопий Терентьев