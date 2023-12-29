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Круглова Устинья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Сын: Круглов Андриан Григорьев

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Круглова) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Круглов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев

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