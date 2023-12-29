Круглова Устинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Круглов Андриан Григорьев
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Круглова) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Круглов Григорий Прокопьев