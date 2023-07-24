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Захаров Семён Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Захаров Тимофей

Мать: Захарова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
01.03.1932

Сын: Захаров Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
02.10.1935

Дочь: Молчанова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
04.01.1937

Дочь: Захарова Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: Котиди Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
04.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
03.12.1941

Сын: Захаров Сергей Семенович

Мать ребёнка: Захарова Александра Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Александра Арсентьевна

Смерть
12.09.1942
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