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Захаров Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1941

Дата смерти

09.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1941

Отец: Захаров Семён Тимофеевич

Мать: Захарова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
26.05.1987

Дочь: Миклухина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клементьева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Лидия Николаевна

Смерть
09.02.2002
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