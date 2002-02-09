Захаров Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1941
Дата смерти09.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1941
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Миклухина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клементьева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2002