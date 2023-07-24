Захарова (Паршина) Александра Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1910
Дата смерти29.12.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910
Рождение ребёнка
01.03.1932
Сын: Захаров Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.10.1935
Дочь: Молчанова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
04.01.1937
Дочь: Захарова Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: Котиди Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1941
Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1959