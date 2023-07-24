Захарова (Паршина) Александра Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Паршина) Александра Арсентьевна

Захарова (Паршина) Александра Арсентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1910

Дата смерти

29.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910

Отец: Паршин Арсентий Игнатьевич

Мать: Паршина Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1932

Сын: Захаров Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.10.1935

Дочь: Молчанова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
04.01.1937

Дочь: Захарова Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: Котиди Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.12.1941

Сын: Захаров Сергей Семенович

Отец ребёнка: Захаров Семён Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Семён Тимофеевич

Смерть
29.12.1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close