Молчанова (Захарова) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Захарова) Валентина Семеновна

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Место рождения

с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл

Дата рождения

02.10.1935

Дата смерти

15.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935

Отец: Захаров Семён Тимофеевич

Мать: Захарова Александра Арсентьевна

с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Бракосочетание
31.07.1957

Муж: Молчанов Петр Васильевич

с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
28.04.1958

Сын: Молчанов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич

д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
19.09.1961

Сын: Молчанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич

д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
22.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич

д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Смерть
15.01.2020
с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
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