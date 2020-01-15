Молчанова (Захарова) Валентина Семеновна
Место рожденияс. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Дата рождения02.10.1935
Дата смерти15.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935
с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Бракосочетание
31.07.1957
с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
28.04.1958
Сын: Молчанов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич
д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
19.09.1961
Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич
д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Рождение ребёнка
22.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молчанов Петр Васильевич
д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Смерть
15.01.2020
с. Красногорское Верхотурского р-на Свердловской обл