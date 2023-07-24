Захарова Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1881
Дата смерти01.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захаров Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.03.1972