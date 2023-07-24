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Захарова Мария Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1881

Дата смерти

01.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Захаров Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Захаров Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.03.1972