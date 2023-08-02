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Пругло Агафия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Халявко (Пругло) Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
13.12.1874

Дочь: (Пругло) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Пругло Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Пругло Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1889

Сын: Пругло Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Пругло Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
28.04.1896

Сын: Пругло Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Рождение ребёнка
15.06.1899

Сын: Пругло Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно

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