Пругло Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Халявко (Пругло) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
13.12.1874
Дочь: (Пругло) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Пругло Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пругло Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
22.03.1886
Сын: Пругло Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1889
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Пругло Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
28.04.1896
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Рождение ребёнка
15.06.1899
Отец ребёнка: Пругло Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно