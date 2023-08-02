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Пругло Тихон Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

15.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Параскева Самуиловна

Рождение ребёнка
17.02.1919

Дочь: (Пругло) Ульяна Тихоновна

Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна

Рождение ребёнка
17.12.1920

Сын: Пругло Иван Тихонович

Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: (Пругло) Клавдия Тихоновна

Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: (Пругло) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна

Рождение ребёнка
22.02.1928

Сын: Пругло Федор Тихонович

Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна

Смерть
Неизвестно

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