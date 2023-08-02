Пругло Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899
Отец: Пругло Григорий Семенович
Мать: Пругло Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1919
Дочь: (Пругло) Ульяна Тихоновна
Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
17.12.1920
Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: (Пругло) Клавдия Тихоновна
Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: (Пругло) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
22.02.1928
Мать ребёнка: Пругло Параскева Самуиловна
Смерть
Неизвестно