Пругло Параскева Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Параскева Самуиловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1919

Дочь: (Пругло) Ульяна Тихоновна

Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1920

Сын: Пругло Иван Тихонович

Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: (Пругло) Клавдия Тихоновна

Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: (Пругло) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
22.02.1928

Сын: Пругло Федор Тихонович

Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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