Пругло Параскева Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1919
Дочь: (Пругло) Ульяна Тихоновна
Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1920
Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: (Пругло) Клавдия Тихоновна
Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: (Пругло) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
22.02.1928
Отец ребёнка: Пругло Тихон Григорьевич
Смерть
Неизвестно