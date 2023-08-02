Пругло Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1881
Отец: Пругло Григорий Семенович
Мать: Пругло Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Филипповна
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пругло Митрофан Тимофеевич
Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
10.09.1902
Сын: Пругло Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: (Пругло) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
07.07.1905
Сын: Пругло Прокопий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
10.07.1908
Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Военная служба
16.10.1915
Рождение ребёнка
13.09.1926
Мать ребёнка: Пругло Мария Филипповна
Рождение ребёнка
27.02.1929
Дочь: (пругло) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно