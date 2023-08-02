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Пругло Тимофей Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

20.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1881

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Филипповна

Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пругло Митрофан Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
10.09.1902

Сын: Пругло Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: (Пругло) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
07.07.1905

Сын: Пругло Прокопий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Пругло Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Военная служба
16.10.1915
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Пругло Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Филипповна

Рождение ребёнка
27.02.1929

Дочь: (пругло) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно

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